Zarazit blokování dopravy v Praze jde, magistrát ale nemá odvahu, říká právník Sokol

„Řešit to ale úplně nemůžete, protože neporušují zákon. Podle mého názoru tím zastánci třicítky sami o sobě myšlenku poškozují. Když se chová někdo jako extrémista, radikál a šikanuje zbytek společnosti, tak nemůže čekat, že donutí zbytek společnosti k tomu, aby svoje myšlenky převzala,“ řekl Novinkám.

V tom, že vyřešit problém není jednoduché a řešení je komplikované, dává zastupitelům za pravdu také advokát Tomáš Sokol. I on se odvolává na Listinu základních práv a svobod, kde stojí, že „je zaručené právo pokojně se shromažďovat“, na druhou stranu se ale nesmí zneužívat v rozporu se zájmy demokratické společnosti.

„Principiálně jde tedy o to, zda shromáždění, jehož jediným cílem je blokovat frekventovanou komunikaci, je ještě v zájmu demokratické společnosti,“ vysvětlil pro Novinky.

Advokát Sokol také zmínil, že případné řešení leží na obecním úřadu jakožto správním úřadu s přenesenou působností. To znamená, že pokud aktivisté zůstanou v jednom obvodu, přísluší to příslušnému úřadu tomuto obvodu, pokud ale migrují, přísluší to správnímu úřadu hlavního města Prahy. Jejich trasy se v jednotlivých protestech liší.