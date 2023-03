Seniory ve firmách drží zkušenosti, příjem i zkrácená doba

Anketu mezi českými zaměstnavateli Právo vytvořilo v reakci na plánované zvedání věku pro odchod do důchodu, které chystá vláda Petra Fialy (ODS).

Loni společnost, která v roce 2021 hlásila 29 tisíc zaměstnanců, nabrala 20 zaměstnanců ve věkové kategorii 60–64 let a pět ve věkové kategorii 65 let a víc. „Oproti předchozímu roku šlo o nárůst – v roce 2021 jsme jich ve stejných věkových kategoriích přijali 10 a šest,“ doplnila Horáková.

Agrofert hlásí, že z přibližně 31 tisíc zaměstnanců jich je osm procent starších 60 let.

Okolo třiceti tisíc zaměstnanců má i Česká pošta, v kategorii 60 plus jich podle mluvčího Iva Vysoudila v administrativě zaměstnává 343 a v provozu 1168, v kategorii 65 plus už je to v administrativě jen 29 zaměstnanců a v provozu 184.