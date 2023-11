Vynucené stávkové menu soukromé základky: Dnes vaří ředitelka

Žactvo a zaměstnanci první soukromé základky v krajském městě, založené v roce 1992, museli vzít zavděk párky s hořčicí nebo s kečupem. „Pořád lepší než mít prázdný žaludek,“ okomentovaly mimořádný gastronomický počin děti. „Pro jednou to kvůli stávkujícím přežijeme,“ podotkla dívka z deváté třídy.

„Ještě v neděli v noci jsem vyjela nakupovat nezbytné ingredience do Makra a během pondělního dopoledne dokoupila zbytek v Lidlu. Děcka, která, až na pár jedinců, co využili situace a zastávkovali si doma, přišla všechna, jsme o hladu nechat nemohli, “ popsala ředitelka hradecké základky Svatava Černá.

Učitelé soukromé základky s požadavky kolegů ze státních škol vesměs souhlasí. „Dotýká se nás hlavně hrozba sníženého množství peněz na pedagogické asistenty, což by mohlo ohrozit výuku také v naší škole,“ říkají.

Žáci soukromé základky o požadavcích kantorů a nepedagogických pracovníků vesměs věděli ze sociálních sítí, hlavně z Tik-Toku. Jenom jednomu, soudě podle toho, co říkal, to bylo takzvaně šumafuk. „Netuším, co se dnes ve školství děje. Moje učitelky mám ale rád,“ prohlásil deváťák Patrik.