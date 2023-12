Za převaděčství padaly nízké tresty, situace se ale obrací

Jde o „nárazníkové“ okresy sousedící se Slovenskem, odkud do Česka míří načerno většina migrantů snažících se dostat dál do Německa.

„Od 1. července došlo v důsledku našeho poukazování na slabé trestní sazby k novelizaci paragrafu 340 trestního zákoníku – trestného činu organizování a umožnění nedovoleného překročení státní hranice. Je tam nově vložený odstavec, který hovoří o tom, že k odnětí svobody na dva až osm let může být odsouzen ten, kdo vystaví svým činem převážené osoby nelidskému nebo ponižujícímu zacházení. To už je adekvátní trestní sazba,“ uvedl Sladký.

Předchozí soudní praxe přitom byla velmi rozdílná, co se týká uložených trestů převaděčům. Novinky a Právo už v říjnu informovaly o dvou různých případech, které se odehrály loni koncem roku a letos v červnu na Břeclavsku. Jeden převaděč převážel v dodávce třicet Syřanů, ujížděl před policií a v Břeclavi boural. Kvůli těžkému zranění několika nelegálních migrantů si vysloužil přísný trest šest let a devět měsíců, protože se mimo jiné dopustil i obecného ohrožení.

„Před novelou to bylo problematické, pachatelé odcházeli s nízkými tresty, ale teď se to změnilo, je to lepší a snad se to daří v nějakých rozumných hladinách držet,“ poznamenal k tomu šéf Krajského státního zastupitelství v Brně Sladký.