Za černou jízdu v Brně nově tisícovka

Počínaje pondělkem končí také lhůta pěti dnů, kdy bylo ještě možné zaplatit sníženou sazbu. Cestující bez jízdenky nově buď uhradí na místě hotově nebo kartou revizorovi 1000 korun pokuty, anebo zaplatí dodatečně pokutu 1500 plus 25 korun, což je cena základní jízdenky.

„Zkušení při svém odhalení mlčí a prostě zaplatí, méně zkušení se vymlouvají, že zapomněli,“ uvedl pro Právo Vít Prýgl z vedení podniku. Firma má nyní tým 34 revizorů, který chce ještě o dva až tři rozšířit, aby jim pasažérů bez jízdenky unikalo co nejmíň.

Mění se také podmínky pro ty, kteří předplatní jízdenku mají, ale zapomenou si platební kartu či chytrý telefon. Dosud mohli do pěti dnů zaplatit 50 korun na doplatkové pokladně nebo na webu přes Brno ID. „Nyní se lhůta prodlužuje na deset dnů. Padesátikoruna zůstává při platbě přes Brno ID, na doplatkové pokladně se sazba zvyšuje na 100 korun,“ řekl Prýgl.

Loni revizoři přistihli ve vozidlech brněnské městské dopravy 34 401 neplatičů. Nejčastěji jízdu načerno riskují mladí lidé ve věku od 18 do 26 let, kteří tvoří 26 procent černých pasažérů, a pak lidé ve věku 30 až 40 let, jichž je celkem 21 procent. V letošním prvním čtvrtletí bylo přistiženo bez jízdenky 10 000 cestujících. Nárůst neplatičů je podle dopraváků způsobený zvýšením počtu revizorů.