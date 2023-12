Výuka na filozofické fakultě je zrušená do konce zimního semestru

Filozofická fakulta Univerzity Karlovy zrušila výuku do konce zimního semestru, tedy do 12. ledna 2024, vyplývá to z informací pro studenty, které má k dispozici ČTK.

Foto: Petr Horník, Právo Pietní místo na filozofické fakultě