Vrtulníky řady H-1, které si Česko pořizuje, se budou během používání dále modernizovat

Manažer programu vrtulníků H-1 společnosti Bell Nathaniel Green Novinkám řekl, že u čehokoli, co bude chtít do stroje implementovat česká vláda, jsou otevřeni jednáním.„Díváme se na sebe jako na partnera, celoživotního partnera při poskytování podpory,“ poznamenal.

Stejně to vidí i plukovník Papas: „Za námořní pěchotu mohu říci, že jde o schopnosti v digitální interoperabilitě a schopnosti přežít na bojišti. Chceme být schopni svými zbraněmi zasahovat do větší vzdálenosti, chceme si být jisti, že jsme interoperabilní s celou naší vzdušnou flotilou i s dalšími silami, s letectvem a námořnictvem i s našimi mezinárodními partnery, a chceme si být jisti, že naše posádky jsou v takovém bezpečí, v jakém je to jen možné.“

„Třeba od AH-1W Whisky, která předcházela současnému viperu, je to k AH-1Z revoluční skok. Převzali jsme podpůrné vybavení nebo některé další díly, které jsme chtěli použít, aby se ušetřily peníze při vývoji, a to vede k tomu, že to vypadá jako starší platforma, ale není tomu tak. Je to úplně nová platforma. Můžete začít od ničeho, nebo můžete použít existující platformy, které mají určité schopnosti,“ poznamenal.