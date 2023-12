Volby by drtivě vyhrálo ANO

Do Poslanecké sněmovny by se ještě podle volebního modelu dostaly strany STAN (6,5 procenta) a TOP 09 (5,5 procenta), uvádí volební model, který ve čtvrtek zveřejnil Median.

Pod pětiprocentní hranicí nutnou pro vstup do Sněmovny zůstali v listopadu sociální demokraté (SOCDEM, dříve ČSSD), získali by 4,5 procenta, následují lidovci se čtyřmi procenty a komunisté s podporou 3,5 procenta hlasů. Podpora ostatních stran je v listopadovém modelu velmi nízká, uvedla agentura.

Ochota zúčastnit se sněmovních voleb oproti říjnu nepatrně vzrostla, voleb by se zúčastnilo 69 procent dotázaných, určitě by k volbám přišlo 55,5 procenta, dalších 13,5 procenta účast zvažuje. Naopak k volbám by určitě nešla čtvrtina lidí, šest procent uvedlo, že by spíše nešlo. Volební účast ve volbách v říjnu 2021 byla 65,43 procenta.