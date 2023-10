Vnitro chce změnit sběr podpisů pro prezidentské kandidáty

Poslanci a senátoři by do budoucna měli mít možnost podpořit v rámci nominací do prezidentských voleb pouze jednoho kandidáta. Lidé by naopak měli mít možnost připojit podpis pod kandidaturu i v rámci elektronických petic. Plánuje to ministerstvo vnitra, které vložilo do připomínkového řízení patřičnou novelu.

Foto: Petr Hloušek, Právo Volby – ilustrační snímek