Hladovka před Úřadem vlády může skončit, vláda svým rozhodnutím přistoupila na kompromis

Vláda v sobotu vyhověla požadavku disidenta Jiřího Gruntoráda a odvolala hlasováním na dálku své usnesení, kterým se loni v lednu přihlásila k tradicím zápasu Charty 77 o lidská práva a demokracii. Premiér Petr Fiala (ODS) ve čtvrtek řekl, že on takovou věc nenavrhne, učinit tak podle něj ale mohli členové kabinetu. Neznamená to ale, že by se kabinet odkazu vzdal, uvedl v tiskové zprávě úřad vlády.