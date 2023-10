Vláda chce ze zahraničí přilákat dalších 20 000 pracovníků

Vláda ve středu schválila navýšení kvót pro příjem kvalifikovaných pracovníků ze třetích zemí o dalších 20 tisíc osob ročně. Mají mít možnost zamířit do odvětví, kde je dlouhodobě nedostatek odborníků. Vláda chce přilákat lidi například do IT a do zdravotnictví. Nyní podle ministerstva přichází kolem 13 tisíc osob.

Foto: Jaroslav Soukup, Novinky Ilustrační foto