Vláda chce zatáhnout ČR do války za každou cenu, prohlásil Okamura

„Tahle neschopná vláda se rozhodla naši zemi zničit naprosto a definitivně. Vzala si do hlavy, že nás zatáhne do války za každou cenu a i bez souhlasu Parlamentu,“ prohlašoval předseda SPD.

Kabinet podle Okamury k zatažení Česka do války využije ústavní novelu, podle níž by vláda mohla dostat právo rozhodnout o vyslání vojáků do zahraničí například k záchraně českých občanů v případě jejich ohrožení bez parlamentního schválení. Předseda SPD ale nepřiblížil, jak by taková mise mohla představovat zavlečení ČR do války.