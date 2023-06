Většina kuřáků netuší, že jim odvykání uhradí pojišťovna

V Česku jsou dva miliony kuřáků a mnozí by se nejraději svého zlozvyku zbavili. Nedovolí jim to však závislost na nikotinu, navíc mnoho kuřáků ani neví, že jejich nemoc se dá léčit. Řekla to Eva Králíková z Centra pro závislé na tabáku III. interní kliniky 1. lékařské fakulty UK a Všeobecné fakultní nemocnice, která se léčbou kuřáků zabývá.

Článek „Naší ambulancí prošlo přes sedm tisíc pacientů. Většinou nevěděli, že existuje léčba závislosti na tabáku, že je hrazená z veřejného zdravotního pojištění a že se nemusí cítit mizerně a mít abstinenční příznaky, když užívají léky,“ uvedla Králíková. Praktici to ignorují Počet intenzivně léčených kuřáků v roce 2021 nedosáhl ani sedmi stovek. Podle Králíkové by především praktičtí lékaři měli své pacienty do léčby víc tlačit. „V Česku je tato léčba strašně málo nabízena. Jen 38 procentům kuřáků jejich lékař vůbec řekl, aby přestali kouřit, a jen sedmi procentům byla nabízena léčba. Využily ji asi jen tři promile pacientů,“ podotkla Králíková. „Je to, jako kdyby šedesáti procentům pacientů s cukrovkou lékař neřekl vůbec nic a čtyřiceti procentům jen ‚nejezte sladké, na shledanou‘. Každý lékař by měl říct svému pacientovi, že léčba závislosti na kouření existuje,“ dodala. Existují pacienti, které od cigarety nic neodradí, říká pneumoonkolog Havel Podcasty Jednou z možností jsou nikotinové sáčky, které neobsahují zahřívaný tabák. Jak ale upozornila Kamila Zvolská, lékařka z Centra pro závislé na tabáku, nejsou neškodné. „Nejsou určeny nekuřákům, dětem a mladistvým. U kuřáků je stále riziko prohlubování závislosti, u nekuřáků může vzniknout na nikotinu závislost. Určitě by neměly být dostupné dětem.“ Vláda až v březnu rozhodla, že nikotinové sáčky nebudou dostupné dětem a mladistvým. Právě u dětí je léčba závislosti na kouření velmi těžká. „Dětských pacientů máme asi padesát a závislost na nikotinu se u dětí velmi špatně léčí. Děti motivaci k léčbě nemají, většinou na ni přestanou brzy docházet,“ řekla Králíková. Uvedla příklad psychicky nemocného a na kouření závislého chlapce z dětského domova, který v sebevražedném pokusu požil několik nikotinových sáčků. „Minulý týden k nám z dětského domova volali, že v léčbě nechce pokračovat. Byl u nás asi dvakrát,“ sdělila. Jen 38 procentům kuřáků lékař řekl, aby přestali kouřit, a jen sedmi procentům byla nabízena léčba Eva Králíková, lékařka Diagnoza F17, závislost na tabáku, má podle ní podíl na 16 až 18 tisících úmrtí ročně. „U alkoholu je to ročně 6 až 7 tisíc a u ilegálních drog dvě až tři sta,“ uvedla Králíková. Podle ní připadá zhruba polovina úmrtí na zhoubné nádory, velkou část tvoří také kardiovaskulární choroby a další plicní onemocnění, například chronická obstrukční plicní nemoc, k nimž kouření cigaret vede. Zemře 45 lidí denně „Na následky kouření zemře 45 lidí denně. Cigarety jsou i nadále dostupné, jejich cena nízká,“ poznamenala lékařka. Podle ní by měly být cigarety výrazně dražší, než je dnešních zhruba 150 korun, prodávat se jen ve speciálních obchodech a nebýt na očích. V Česku existuje program včasného vyšetření, které by u těžkých kuřáků odhalilo rakovinu plic ve včasném stadiu, kdy se ještě dá léčit. Podle předsedy správní rady VZP Toma Philippa (KDU-ČSL) hrazené vyšetření praktičtí lékaři od začátku loňského roku nabídli necelým osmi tisícům kuřáků, přičemž 4912 nabídku využilo. Vyšetření odhalilo 85 nádorů. Vláda chce víc zdanit tabák. Krabička cigaret by podražila minimálně o osm korun Ekonomika