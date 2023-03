Věříme, že senátoři omezení valorizace důchodů nakonec podpoří, zní z koalice

„Věřím, že senátoři nakonec návrh podpoří,“ řekl v úterý ve Sněmovně ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš (Piráti).

Ten zároveň odkázal na komunikaci na úrovni politických stran a klubů. „Samozřejmě probíhá jak skrze strany, tak skrze zodpovědné ministry,“ zdůraznil.

Podobně mluvil i ministr vnitra a první vicepremiér Vít Rakušan (STAN). „Věřím a většinou projde,“ řekl ke středečnímu projednávání novely v Senátu.

Rakušan zároveň zdůraznil, že se svými senátory bude ještě v úterý odpoledne mluvit.

„S obrovským respektem přistupuji ke každému názoru našeho senátora a budu s nimi hovořit. Senátoři dlouhodobě ukazují, že jsou samostatně myslící osoby. Diskuze se povede během odpoledne. Je přirozené, že předseda hnutí na tyto kluby chodí a půjdu tam i dneska s argumenty,“ uvedl Rakušan.

Plénum bude pravděpodobně hlasovat jinak

Podobně mluví i další zástupci koalice. „Nechal bych to na rozhodování pléna Senátu, protože to může a pravděpodobně bude hlasovat jinak. Věřím, že to podpoří a ušetří nás dalšího týdenního nocování ve Sněmovně,“ přidal se poslanec TOP 09 Michal Kučera. Jeho slova podpořil i Jiří Havránek z ODS.

Lidovec Jiří Navrátil ještě dodal, že zástupci vládních stran senátorům v úterý odpoledne znovu zopakují, proč novelu prosazují. „Znovu jim zopakujeme částky, které by zatížily rozpočet, a to hlavně v dalších letech. V součtu deseti let je to až 600 miliard,“ upozornil.

Ústavně-právní výbor Senátu v úterý doporučil nejtěsnější většinou čtyř ze sedmi hlasů novelu zamítnout zejména kvůli způsobu jejího prosazení ve Sněmovně. V sociálním výboru byl pro schválení novely stejný počet členů jako pro její zamítnutí.

Senát k novele zasedne ve středu. Pokud by vládní důchodovou novelu neschválil, vážně by to ohrozilo její včasné přijetí do 22. března.

Novela počítá s tím, že průměrný měsíční důchod by se zvýšil od června o 760 korun místo předpokládaných 1770 korun podle míry inflace.

Koalice za novelu bojovala minulý týden ve Sněmovně více než čtyři dny. Opozice avizovala „peklo“ a kritizovala její schvalování v legislativní nouzi, také varovala před retroaktivitou. Pokud novela začne platit, chce ji napadnout u Ústavního soudu.