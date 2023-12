Velký politik, co měl nadhled a vliv, vzpomínají lidé na Schwarzenberga

„Byl to výborný politik. Nejvíc jsem oceňovala jeho charakter, jak se choval vůči nám všem. Myslím si, že takových politiků bychom potřebovali více, zvlášť dnes. V české politice bude stoprocentně chybět,“ řekla Novinkám jedna z žen, která se s ním přišla symbolicky rozloučit.

„Znamenal pro mě určitě velký morální vzor, byl to člověk, který nehleděl na sebe, na své majetky, snažil se o ně rozdělit s lidmi a s Českou republikou,“ zmínil další z příchozích.

„Ta jednoduchost, blízkost obyčejnému lidu, to, že se choval jako my, to byla jedna z jeho devíz,“ dodal tento muž.