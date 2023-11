Vedení TOP 09 čekají změny

Podle informací redakce už nebude funkci prvního místopředsedy obhajovat senátor Tomáš Czernin. Oficiálně to ale potvrdit nechtěl, své stanovisko chce nejprve sdělit spolustraníkům.

Nahradit by ho mohl současný ministr zdravotnictví Vlastimil Válek nebo předseda poslaneckého klubu strany Jan Jakob. Oba mají nominaci, potvrdily Novinkám tři na sobě nezávislé zdroje. Nikdo další se zatím o místo nepřihlásil. Do sobotního sněmu se to ale může změnit.