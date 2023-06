Ve Žďáru postavili dvacetimetrovou stavbu z kartonových krabic. Na druhý den umělecké dílo zase zboří

Stovky kartonových krabic, kilometry lepicí pásky a spousta lidské energie a nadšení. To bylo potřeba ke vzniku umělecké stavby, která během této soboty vyrostla díky dobrovolníkům u zámku ve Žďáru nad Sázavou.

Inspirovala se prací známého architekta Jana Blažeje Santiniho-Aichela, od jehož smrti letos uplyne 300 let. Lepenková stavba měla připomínat kopuli poutního kostela sv. Jana Nepomuckého na nedaleké Zelené hoře, vrcholný Santiniho výtvor z roku 1722.

„A v sobotu ráno jsme to všechno začali dávat dohromady. Ráno byl trochu liják, tak jsme měli malé zpoždění. Karton je ale vysoce kvalitní, vydrží i liják a teď už je hezky,“ těšil se umělec.

Zapojit se do stavby mohl prakticky kdokoli, kdo šel ten den kolem parčíku u zámku. Do ruky dostal hnědou izolepu a mohl lepit.

„Jsme tu ve Ždáru na návštěvě u přátel, náhodou jsme šli kolem, tak jsme se připojili,“ směje se jedna z návštěvnic akce. „Přijde mi to jako úžasná zábava. A když vidím lidi, jak se jim rozsvítí oči, když to tu zahlédnou, tak je to super,“ hodnotí další z nich.