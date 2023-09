Ve hře je návrat velvyslance do Moskvy

Za návrat k čilejším diplomatickým vztahům se postavil prezident v rozhovoru pro iDnes. Chtěl by následovat příkladu Německa a Velké Británie, které se pro návrat velvyslance do Moskvy rozhodly v uplynulých měsících.

„Řada západních zemí se rozhodla mít v Rusku velvyslance a díky tomu mohou získávat nejenom informace zevnitř, ale také mohou mít možnost ovlivňovat dění. A Česká republika by v tomto ohledu asi neměla stát úplně stranou,“ řekl prezident.

Zda se již v této věci koná, však nechtěl ministr zahraničí Jan Lipavský (Piráti) nic prozradit.

Podle informací Práva by se však již do Moskvy neměl vracet Pivoňka, hledat by se měl nový velvyslanec. Dosud vedl místo Pivoňky českou ambasádu v Moskvě diplomat Jiří Čistecký. Nyní se podle zdroje blízkého diplomacii a vládě skloňuje několik jmen. Mezi nimi i jméno Daniela Koštovala, bývalého prvního náměstka ministerstva obrany a bezpečnostního analytika CEVRO institutu, který působil v letech 2003 a 2006 jako první tajemník na velvyslanectví v Moskvě a v letech 2009 a 2010 jako zástupce velvyslance ve Washingtonu.

„Platí, že podrobnosti ohledně jmenování velvyslanců nekomentujeme s ohledem na utajovaný režim, ve kterém probíhá,“ sdělil Právu Lipavský.

Ruské velvyslanectví na sociální síti přiznalo Krym Ukrajině

Pře ve vládě

Jenže nápad na otevření nové fáze vztahů s Moskvou se nelíbí části vlády. Proti se postavil předseda zahraničního výboru Sněmovny Marek Ženíšek (TOP 09). „O tom záměru vím, znám argumenty i si nesmírně vážím dotyčného, o kterém se uvažuje, přesto si dovolím nesouhlasit. Nevidím důvod, proč bychom měli mít zastoupení na té nejvyšší úrovni právě teď. Navíc u režimu, který označujeme za teroristický. V tomto směru hájím a podporuji spíš přístup pobaltských zemí či Islandu,“ uvedl pro Právo.

Pobaltské státy snížily své diplomatické styky s Ruskem na minimum, zredukovaly i počet ruských diplomatů. Island uzavřel svou ambasádu v Moskvě jako první evropská země letos v létě.

Velvyslance by do Ruska neposílal ani europoslanec za KDU-ČSL Tomáš Zdechovský. „Všichni kandidáti na velvyslance v Moskvě, o kterých jsem slyšel, jsou velmi kvalitní. Všichni. Na druhou stranu je podle mě potřeba zaujmout pozici, že není za současných podmínek potřeba rozvíjet vztahy s Moskvou,“ řekl Právu. „Byl bych pro to, abychom tam žádného diplomata neposílali,“ dodal.

Platí, že velvyslance musí Moskva schválit. Podle diplomatických pravidel navíc skládá do rukou prezidenta pověřovací listinu, setkal by se tedy i s Vladimirem Putinem.

Předseda poslanců ODS a člen zahraničního sněmovního výboru Marek Benda by tento krok podpořil. „Obecně je třeba mít velvyslance i v nepřátelských zemích. Bylo by dobré tyto kroky koordinovat s ostatními demokratickými zeměmi,“ míní.

Lukašenko zakázal vydávat běloruské pasy v zahraničí

Stejně tak i ANO by návrat velvyslance do Ruska podpořilo. „Já myslím, že by to bylo dobře. Jsem si vědom, jaké jsou naše vztahy s Ruskou federací, ale právě kvůli tomu si myslím, že je důležité mít tam naše zastoupení,“ řekl Právu poslanec Jaroslav Bžoch.

Předseda zahraničního výboru Senátu Pavel Fischer pro Právo zdůraznil, že by měla v diplomatických vztazích s Ruskem platit reciprocita. „Je-li v Praze ruský velvyslanec, pak by vláda měla obhájit, proč by od září 2023 v Moskvě náš velvyslanec být neměl,“ poznamenal.

Bývalý šéf české diplomacie Tomáš Petříček (SOCDEM), který nyní působí v Ústavu mezinárodních vztahů, nad záměrem vlády kroutí hlavou. „Vím, že se o tom uvažuje a že se vybírá nový velvyslanec. Chceme skutečně, aby nový český velvyslanec předkládal pověřovací listiny Putinovi? Česká republika systematicky podporuje Ukrajinu v obraně proti ruské agresi,“ řekl Právu.

„Tím, že předkládáte pověřovací listiny, legitimizujete do značné míry tu druhou stranu, se kterou v praktické rovině dnes nemáme skoro žádné vztahy. Nemyslím si, že je to nejlepší cesta. Pokud by se k tomu přistoupilo, tak předpokládám, že jen v rámci koordinace s dalšími partnery,“ uvedl Petříček.

Důvody vlády nechápe. „V praktické rovině to na věci nic nezmění. Bilaterální vztahy jsou dlouhodobě a od vypuknutí ruské agrese vůči Ukrajině zmrazené. Co se týče politické symboliky, bude fotka nového českého velvyslance s Putinem zvláštní. Jak bude asi použita? My jsme deklarovali, že budeme Rusko izolovat. Nevím, zda toto není krok, který ukáže, že Rusko tak úplně izolované není,“ dodal bývalý šéf české diplomacie.