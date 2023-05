Vašáková: Ničení buněk elektrickými pulsy při CHOPN pomůže, pokud pacient nekouří

Mělo by to být přinejmenším dlouhodobé. Dokončují se klinické studie, které by měly metodu etablovat do normální zdravotní péče, takže nemáme k dispozici až tak dlouhodobá sledování. Rozhodně se to ale nedoporučuje u kuřáků. Pokud je rostoucí sliznice drážděna kouřením, tak bude pravděpodobně znovu produkovat větší množství hlenových buněk. Tím je efekt zákroku zničen.

Principem metody je, že máte uspaného zaintubovaného pa­cien­ta a katétr se zavádí do všech dostupných ústí průdušek, které vidíte. Tam se vyšle drátěný košíček, kterým se aplikuje na sliznici energie. Vždy se dělá jedna strana plic. Dostali jsme pochvalu za to, že ačkoliv to děláme poprvé, je pacient dobře vybrán, jsme zruční, trvalo nám to velmi krátce. Jen pětatřicet minut. A to jsme zodpovědně ošetřili vše, co bylo třeba, a dali jsme 72 aplikací.