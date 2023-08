Válkova slova o přísné prověrce šéfa IKEM vzbuzují otazníky

„Ne všechny zveřejněné informace Seznam Zpráv jsou přesné. Pan ředitel má bezpečnostní prověrku, kterou dělá bezpečnostní centrála, a prověrky jsou extrémně složité, ne každý ředitel je získal, musel jsem je proto odvolat. Prověrky mimo jiné hodnotí původ majetku, způsob, jak k majetku přišel, také to, zda člověk, který ředitele dělá, je z hlediska bezpečnosti státu v pořádku,“ hájil ve středu při příchodu na vládu Stiborka Válek.

Žadatel o prověrku na stupeň důvěrné musí NBÚ, který osvědčení uděluje, doložit soupis majetků, informace o pojistkách, bankovních účtech či příjmy za posledních pět let, a to včetně příjmů z podnikání, příjmů z dividend, čerpaných dávek apod. Má tedy plnit jakýsi protikorupční charakter.

Žadatel o doklad o bezpečnostní způsobilosti musí splnit několik kritérií - svéprávnost, věk nad 18 let, trestní bezúhonnost, prohlásit, že je způsobilý k právním úkonům a je osobou spolehlivou. To znamená, že nečinní kroky proti zájmům ČR, nebo že jeho majetkové poměry jsou přiměřené řádně přiznaným příjmům. Jde ale opravdu o jednu z nepřísnějších prověrek, jak o tom hovořil ministr Válek?

Není totiž jasné, jakému stupni taková prověrka odpovídá. „Jsou dva druhy prověrek - jedna je k seznamování se s utajovanými skutečnostmi. Toto je ale ta druhá k bezpečnostní způsobilosti fyzické osoby. Ta nemá mezistupně,“ vysvětlil Jakob. „Je to velmi přísné, je to jedna z nejvyšších prověrek, kterou NBÚ dělá,“ dodal mluvčí.

S významem, který resort přikládá Stiborkově prověrce, ovšem příliš nesouhlasí lidé z bezpečnostních prostředí, na které se Novinky obrátily s žádostí o komentář. „Je to mimo jakýkoliv režim prověrek. Mělo by to být méně než nejnižší stupeň, který můžete získat,“ přiblížil redakci jeden ze zdrojů.