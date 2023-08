Alternativy cigaret u dětí? Výrazně je zdražíme a omezíme reklamy, slibuje ministerstvo

„Skutečnost, že tolik dětí mezi 13. a 15. rokem užívá tabákové výrobky a ničí si jimi organismus v době, kdy prochází důležitým vývojem a jejich tělo se připravuje na celý život, mi nejen jako ministrovi zdravotnictví, ale i jako lékaři a tátovi nedává spát,“ komentoval na sociálních sítích Válek data Mezinárodního užívání tabáku mezi mladistvými (GYTS), která prezentoval Státní zdravotní ústav (SZÚ).

Z těch plyne, že pětina českých žáků ve věku mezi 13 a 15 lety užívá nějaký tabákový výrobek. Klasické cigarety kouří 11,2 procenta dotázaných, užívání zahřívaného tabáku přiznalo 10,9 procenta, elektronické cigarety užívá 21,4 procenta. Nikotinové sáčky podle šetření užívá 8,1 procenta žáků v této věkové kategorii.

Tyto výrobky mylně považují za prakticky neškodné. Přitom často obsahují vedle nikotinu a pevných částic i benzen, akrolein či nitrosamin.

V Česku užívá tabákové výrobky pětina školáků od 13 do 15 let

Světová zdravotnická organizace (WHO) proto doporučuje nové a alternativní produkty zakázat do doby, než budou k dispozici důkazy o nižší škodlivosti, případně tyto produkty regulovat stejně jako klasické tabákové výrobky.

V Česku je prodej takových výrobků ale už zakázán dětem do 18 let. Přesto podle dat regulace zřejmě nestačí.

Vyšší cena může mladé odradit

Ministerstvo zdravotnictví proto připravuje další kroky. Jedním z nich má být citelné zvýšení ceny. „Konsolidační balíček obsahuje výrazné zdražení těchto výrobků, ke kterému by mělo dojít od Nového roku. Cena hraje roli, takže to mladou generaci může odradit,“ řekl Novinkám mluvčí resortu Ondřej Jakob.

Ministerstvo se podle něj zaměří ale i na reklamy. „Chceme zákonem ještě více regulovat vzhled těchto výrobků, a aby na ně nebyla reklama. Připravili jsme například už novelu zákona a zakázali prodej do 18 let nikotinových sáčků, které jsou také velmi škodlivé. Nově bude platit vyhláška o vzhledu nikotinových sáčků a o jejich reklamě. Bereme to jako prioritu,“ uvedl Jakob.

„Bylo by také velmi dobře, aby to prodejci dodržovali, aby se to vymáhalo a sankcionovalo,“ dodal mluvčí resortu.

Reklamy jsou problém i podle ministra. „Lidé a společnosti, kteří na prodej těchto jedů mladistvým cílí, považuji za spoluzodpovědné za zdravotní následky na těch, kteří s jejich konzumací v dětství začali. Tabák a nikotin jsou pro lidské tělo jed,“ zdůraznil Válek.

Jako barevná fixa v penálu

Na data reagují i poslanci. „Používání tabákových či jiných návykových látek dětmi všichni vnímáme jako zásadní problém,“ uvedla předsedkyně výboru pro zdravotnictví ve Sněmovně a poslankyně ODS Zdenka Němečková Crkvenjaš. „Vapíky, elektronky a podobné ‚vymoženosti‘ nemají v rukách dětí co dělat,“ přidal se i člen výboru Josef Flek (STAN).

Poslanci proto připravili novelu zákona o návykových látkách. „Ta jasně stanoví ochranu dětí před látkami, u kterých není jednoznačně prokázána minimální nebo žádná škodlivost,“ popsala Němečková Crkvenjaš.

Piráti jdou proti vyšší dani na e-cigarety a zahřívaný tabák. Je to méně škodlivá volba, říkají

Za problém tyto alternativní tabákové výrobky považuje i opozice. „Vidíme to všude kolem sebe, u škol, v parcích: děti sedí na lavičce, v ruce drží barevnou tužku, ze které v krátkých intervalech potahují. Není to cítit, chutná to sladce a snadno to schovají do penálu mezi barevné fixy,“ popsala poslankyně SPD Karla Maříková s tím, že se kvůli tomu už obrátila na ministra zdravotnictví. Další regulaci těchto produktů by podpořil i poslanec ANO Kamal Farhan.

Důležitá je i prevence

Podle Fleka je ale důležitá i větší prevence. „Samotná represe je k ničemu. Musíme dbát na minimalizaci rizik, důslednou osvětu, motivaci k léčbě a podobně. Omezení reklamy i propagace nejen youtubery a různými influencery, kteří by si měli více vážit své společenské odpovědnosti. Nechme závislosti dospělým a dětem jejich budoucnost,“ zdůraznil poslanec.

Zákazy a regulace nestačí ani podle poslankyně TOP 09 a členky zdravotnického výboru Martiny Ochodnické. „Sama jako učitelka velmi systematicky pracuji na materiálech, které pomohou mnohem větší osvětě nejen samotných mladých lidí, ale i jejich rodičů a učitelů. Propojení se školstvím a preventivními programy je tak naprosto nezbytné,“ vysvětlila s tím, že mnozí žáci nemají ponětí, jak moc jsou výrobky nebezpečné.

„Děti by měly na škole dostat objektivní informace, jaký škodlivý dopad na jejich tělo může mít nikotin a jiné závislosti, které pak mohou být spouštěčem i vážnějších problémů,“ přidal se i předseda poslaneckého klubu Pirátů Jakub Michálek.

S tím souhlasí i ministerstvo, které chystá kampaň k prevenci. „A to na příští dva roky, ale s něčím chceme začít už letos. Prevence a sdělování informací o enormní škodlivosti těchto výrobků jsou pro nás velice důležité,“ zdůraznil mluvčí resortu Jakob.