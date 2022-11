V Písku otevřeli první probační dům. Mužům v podmínce pomůže v prvních měsících na svobodě

Dalšími předpoklady pro zařazení do programu je například potřeba intenzivnější míry podpory po podmíněném propuštění, ale také motivace pracovat na sobě.

Kdo z vězňů do probačního domu půjde, rozhodnou soudy.

Pokud vyhodnotí, že by se odsouzený mohl k trestné činnosti vrátit kvůli špatným poměrům v původním bydlišti, jako jednu z podmínek předčasného propuštění stanoví právě šestiměsíční pobyt v zařízení.

„Primárně tam budou umisťováni lidé, kteří v Jihočeském kraji bydleli, mají v něm své vazby a pak by se tam stejně po výkonu trestu vrátili,“ přiblížil náměstek ministra spravedlnosti pro řízení sekce vězeňství a resortní kontroly Petr Dohnal.

„Momentálně máme vytipované ještě odsouzené ve výkonu trestu. Ti musí absolvovat celou tu proceduru, to znamená předstoupit před soud, ten prověří připravenost, následně rozhodne o podmíněném propuštění, nebo také ne, a pak případně uloží tu povinnost, aby se podrobili tomuto programu,“ vysvětlila ředitelka Probační a mediační služby Andrea Matoušková.

V rámci provozu domu čeká účastníky denní režim co nejpodobnější obvyklému životu na svobodě, ale také s jasně stanovenými pravidly.

„My víme, že vliv pobytu ve vězení je silný. Oni se museli přizpůsobit tomu životu tam a my je doprovázíme, aby se přizpůsobili znovu a začlenili se do života, který vedli před příchodem do vězení,“ doplnila Matoušková.