V koalici roste odpor k novým poplatkům za předčasné splacení hypotéky

„Nový poplatek pro lidi, kteří si vzali hypotéky za určitých podmínek, a teď by měli v případě, že by si chtěli vzít hypotéku s levnějším úrokem a refinancovat to, platit desítky tisíc korun navíc, považujeme za čistý přesun peněz k bankám v neprospěch střadatelů a běžných občanů. To je něco, co rozhodně nepodpoříme,“ řekl Novinkám předseda poslaneckého klubu Pirátů Jakub Michálek.

Zároveň připomněl, že Piráti byli na vládě jediní, kdo pro zavedení nových poplatků bankám za předčasně splacené hypotéky nehlasovali. „Teď se ostatní vzbudili a přidávají se, to si myslím, že je dobře,“ rýpl si do koaličních kolegů.

Ve středu dopoledne k tomu mají zástupci koalice jednání s ministrem financí Stanjurou. „Věřím, že pro to nemá skupina bank hlasy a něco se změní,“ doufá Michálek.

V koalici začínají couvat z nových poplatků bankám za předčasně splacené hypotéky Domácí

Na schůzku se šéfem státní kasy spoléhají i lidovci. „Nevidíme důvody, proč jít na ruku bankám v situaci, kdy jsou jejich zisky enormní. A fakticky klást překážky velmi často mladým rodinám, které si pořizují bydlení a chtěly by refinancovat svou hypotéku. Jít na úkor rodin na ruku bankám, nám nedává smysl. Pokud ministr financí ve středu přinese argumenty, pojďme se o tom bavit,“ zdůraznil redakci šéf klubu KDU-ČSL a budoucí ministr zemědělství Marek Výborný.

Podobně to vidí i předseda rozpočtového výboru ve Sněmovně a poslanec STAN Josef Bernard. „Předpokládám, že na to sedneme, v klidu to rozjednáme a řekneme si každý své argumenty. Vyslechnu si názory protistrany, ale zatím u mě převažuje názor, abychom tento krok teď nedělali,“ řekl Novinkám.

„Návrh pro nás přišel neočekávaně. Myslím, že zrovna minulý rok se bankám nevedlo špatně, nebyly zatíženy nějakou mimořádnou daní. To všechno mi dává dohromady takový obraz, že není vhodná doba na to, abychom pravidla měnili,“ upozornil Bernard.

Do Sněmovny až po prázdninách

Poplatek za předčasné splacení hypotéky by se měl změnit od příštího roku. Ti, kdo budou chtít svůj úvěr v době fixace splatit dříve, mohou zaplatit až dvě procenta z předčasně splacené části celkové výše úvěru.

Novelu zákona o spotřebitelském úvěru schválila vláda před dvěma týdny. Dosud se za předčasné splacení úvěru hradil jen administrativní poplatek v maximální výši tisíc korun

Do Sněmovny by návrh mohl zřejmě přijít až po prázdninách. „Nepředpokládám, že by se našel termín v červnu nebo v červenci, kdy by bylo možné ho projednat. Takže je otevřený prostor pro koaliční jednání, abychom si upřesnili, co ten návrh vůbec znamená a jak je případně možné ho upravit,“ potvrdil Novinkám předseda poslaneckého klubu TOP 09 Jan Jakob.

Případné změny by se podle poslanců mohly načíst ve Sněmovně v rámci pozměňovacích návrhů. S tím počítá i ministerstvo financí. „Takže se výsledná podoba může ještě změnit,“ připustil pro Novinky mluvčí resortu Filip Běhal. Ten zároveň zdůraznil, že by ale koaliční partneři neměli být z návrhu překvapeni, protože se o tom jedná už od minulého roku.