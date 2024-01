V Českém Krumlově jsou unavení. Povodně hrozí už od Vánoc

Hladinu Vltavy s napětím pozoruje například majitel Krumlovského mlýna Marek Šimon. „Samozřejmě že je to náročné. Každý si umí představit, že když mu bude téct voda do baráku, moc toho nenaspí,“ řekl Novinkám Šimon.

Zmínil, že poprvé se na třetí stupeň dostala hladina Vltavy už 23. prosince. „Máme vytopený obchod, ale to bylo už o Štědrém dnu. Voda zatopila také turbíny, jinak však opatření, která celou dobu děláme, fungují,“ podotkl Šimon.

Bedlivě sleduje situaci i na přítoku Lipna a srážky na Šumavě. „Vnímáme to tak, jak to prostě je. Voda je tady a snažíme se zabránit, aby nám sem nevnikla. Budeme se modlit, aby nepršelo ještě víc a abychom to nějak ustáli,“ přál si majitel Krumlovského mlýna.