V Argentině zatkli Čecha hledaného 25 let

Na hranici mezi Argentinou, Brazílií a Paraguayí zatkli 3. listopadu hledaného českého občana Josefa Šindelka, který se vyhýbal nástupu do vězení dlouhých 25 let. Novinkám a Právu to řekla jeho partnerka Blanka, která byla v okamžiku zadržení s ním. České úřady už požádaly o jeho vydání do vlasti, kde si má odpykat trest 30 měsíců už z roku 1998.

Foto: Policie ČR Josef Šindelek

Článek „Můžeme potvrdit zadržení jmenovaného na území Argentity na základě vyhlášeného mezinárodního pátrání prostřednictvím Interpolu. Aktuálně je umístěn ve vazbě v rámci extradičního řízení,“ sdělil ve čtvrtek Novinkám a Právu mluvčí ministerstva spravedlnosti Vladimír Řepka. Rodák z Brna Šindelek, který je i nadále oficiálně v policejní databázi hledaných osob, byl před čtvrt stoletím odsouzen za podvod vůči svému šéfovi ve firmě. Ten mu přitom podle Blanky dlužil řadu let peníze za procenta z provedených zakázek, což potvrdil i v písemném prohlášení. Jenže Šindelek je dlouho nemohl od majitele získat, proto si v roce 1995 peníze ve výši 2,72 milionu korun ze zaplacené faktury přeposlal na svůj účet jako dlužnou odměnu. Majitel se však obrátil na policii a Šindelek skončil jako obžalovaný u soudu, přestože byl podle Blanky původně věřitelem on a dlužníkem jeho šéf. Nejprve dostal u brněnského krajského soudu 5,5 roku vězení, ale odvolací Vrchní soud v Olomouci mu trest snížil na 30 měsíců. Měl poté nastoupit do vězení, ale protože nesouhlasil s vinou ani trestem, zmizel sám z republiky. Ústavní soud se zastal Rusa, který byl 28 měsíců ve vazbě Žil podle slov Blanky v řadě evropských i třeba jihoamerických zemí, a přestože po něm bylo vyhlášeno pátrání už v září 1998, neměl prý nikdy problém na svůj pas přejít přes hraniční kontroly. V průběhu let však na něj soudy vydaly nejprve evropský a poté i mezinárodní zatykač, což se Šindelkovi stalo nakonec osudným. Už o něj požádali „Byli jsme předtím v Paraguayi a přecházeli jsme 3. listopadu hranice přes brazilské území do Argentiny, kde zjistili, že má záznam v Interpolu, a předali ho do detenčního zařízení. Celých těch 25 let jsme cestovali úplně v pohodě na jeho pas, před nikým se neschovávali, byli jsme normálně v kontaktu s lidmi i úřady, chodili si pro víza, a až teď jsme měli poprvé problém,“ uvedla Blanka, která se s hledaným mužem zná už od roku 1991 a žila s ním v zahraničí jako partnerka od roku 2000. Země, ve kterých pobývali, však raději nechtěla jmenovat. Šindelek tedy skončil ve vazbě v detenčním zařízení v malém městě Eldorado na severu Argentiny, zhruba sto kilometrů jižně od brazilské hranice. Jde o poklidné městečko s 60 tisíci obyvateli. Blanka je tam také a podle svých slov ho navštěvuje dvakrát týdně, setkávají se v parku v areálu zařízení. Mohou si navíc každý den na pět minut telefonovat. Šindelek sedí ve vazbě spolu s dalšími sedmi vězni, on jediný je cizinec. Nyní čeká na předání do Česka. „Ministerstvo spravedlnosti o jeho vydání z Argentiny požádalo v listopadu 2023, a to pro účely výkonu trestu v délce 2,5 roku. Žádost byla 30. listopadu předána Velvyslanectvím v ČR v Argentině příslušným argentinským orgánům a ministerstvo spravedlnosti nyní vyčká výsledek extradičního řízení,“ doplnil mluvčí Řepka. Paradoxní podle Blanky je, že do Argentiny s přítelem mířili počátkem listopadu proto, aby si tam na dálku požádali o výpis z jeho rejstříku trestů v Česku, který chtěli přiložit k chystané žádosti o milost. Tu mínili nejprve poslat prezidentu Petru Pavlovi a poté se vrátit po letech do vlasti. Že návrat skutečně několik měsíců plánovali, doložila Blanka redakci e-mailovou komunikací s českým právníkem, který jim v případu pomáhá. Vycházka hledaného vězně z Olomouce skončila ve Španělsku