Úředník z městské firmy si stěžuje na šikanu

„Osmnáctého září si mě představenstvo firmy pozvalo a sdělilo mi, že ruší pozice všech ředitelů a že já jsem vlastně jediný ředitel, protože ostatní jsou členové představenstva, takže k poslednímu zářijovému dni končím,“ vyprávěl Právu informatik, který má pracovní zkušenosti z mnoha úřadů napříč státní správou. „Rozhodnutí jsem respektoval a vzal jsem si deset dní na to, abych předal svou agendu. Na to představenstvo kývlo. Jenže než jsem pak přišel k počítači, zjistil jsem, že mám všechny firemní účty zablokované, včetně přístupu do kanceláře. Byl jsem úplně v šoku,“ řekl Právu Ladin.