Půta požádal o kontrolu na krajském úřadu v Liberci. Kvůli sebevraždě úředníka

Ředitel krajského úřadu Havlík v prohlášení napsal, že prověřil, co se na odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu stalo. Podle něj tam k žádné šikaně ani bossingu nedochází ani nikdy nedocházelo. Šeps si přitom v dopise na rozloučenou stěžoval na jednání vedoucího odboru Reného Brože. V dopise zveřejnil i ukázku z e-mailové komunikace s ním.

„Ona nešťastně formulovaná komunikace mezi oběma kolegy je výsledkem vypjaté situace v době, kdy se Jakub Šeps dozvěděl, že se vrací na jeho místo kolegyně po mateřské dovolené,“ poznamenal Havlík. „Část veřejnosti by pana Brože nejraději viděla jako strůjce a příčinu Jakubova konání. Tak to ale není, byl to souběh mnoha faktorů, osobního nastavení a životních událostí. Proto, prosím, nevynášejme soudy, nelynčujme nikoho ani se k tomu nenechme davem přinutit,“ vyzval ředitel krajského úřadu.