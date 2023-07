Úředníci létají jako diví, někdy dráž než prezident

„Předmětem plnění zmíněné rámcové dohody se společností Asiana je poskytovat služby komplexního zajištění zahraničních cest MŠMT. To jest zajištění rezervací, nákupů letenek, jízdenek, ubytování a dalších požadovaných služeb k zabezpečení zahraničních služebních i pracovních cest zadavatele do všech zemí světa,“ napsalo Právu ministerstvo.

Některé smlouvy nepůsobí, že by úředníci cestovali za nejnižší ceny. Třeba březnová letenka náměstka MŠMT Jaroslava Millera do thajského Bangkoku a zpět v business a ekonomické třídě vyšla na 74 tisíc. Běžně lze přitom zpáteční letenku do Bangkoku sehnat do 30 tisíc.