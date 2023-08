Úřady si posvítí na ceny a marže pumpařů

Třeba čerpací stanice společnosti Shell na Novinářské ulici v Moravské Ostravě naftu v pondělí prodávala za 33,50 Kč a do pátku cena vzrostla o tři koruny na 36,50.

Také ve středních Čechách se ceny během pár dní vyšplhaly nahoru většinou o více než dvě koruny. „V neděli pozdě večer jsem tankoval naftu u stanice MOL v Příbrami v Březnické ulici za 33,20 koruny za litr, v pátek dopoledne už to bylo za 35,50 koruny za litr,“ řekl Právu šofér z Příbrami. „Na padesátilitrové nádrži už je rozdíl víc než stovka,“ dodal.

Na to, že se někteří pumpaři nezachovali fér, upozornil hlavní ekonom BH Securities Štěpán Křeček. „Objevily se i případy, kdy spotřební daň zacenili hned, i když měli ještě naftu s nižší spotřební daní,“ řekl Právu.

Podle něj je logické, že po vrácení spotřební daně na úroveň 9,95 koruny ceny stouply. „Zda je ale současné zdražení dané pouze daní nebo si do toho pumpaři i navýšili marže, nejsme v tuto chvíli schopni říct,“ poznamenal Běhal.

Ministerstvo je nicméně nadále připraveno ceny zregulovat, jestliže by se ukázalo, že pumpaři si zvedají marže neúměrně. Minulé léto se zjistilo, že zatímco v roce 2021 byla průměrná marže u nafty 3,39 koruny za litr a u benzinu 2,55 koruny, loni v červenci to bylo 5,38 Kč u nafty a 5,64 Kč u benzinu. Ministerstvo financí ale nakonec k regulaci nesáhlo, protože marže klesly.

Spotřební daň z nafty se od tohoto měsíce vrátila na úroveň platnou do loňského května. Tehdy ji vláda snížila kvůli drahým pohonným hmotám v důsledku ruské invaze na Ukrajinu. Původně měla být snížená až do konce roku, ale vláda s ohledem na nízké ceny a chybějící finance v rozpočtu prosadila její návrat dříve. Měsíčně to má státu navíc přinést 800 milionů korun.