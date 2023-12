Unikátní hodiny na Florenci opět ukazují světový čas

Autor plastiky Rudolf Svoboda byl český akademický sochař, restaurátor, medailér a pedagog, který se od poloviny padesátých let věnoval samostatné tvorbě. Vytvořil řadu děl včetně monumentálních soch do veřejného prostoru, například Fénix, Ikaros, Harlekýn, Návrat z kosmu pro Ústřední telekomunikační budovu v Praze.

Iniciátorem renovace díla, jež pochází z éry brutalismu, byla radnice osmé části. Místostarosta Tomáš Hřebík (STAN) připomněl, že na místě se v budoucnu chystá několik investičních záměrů, nicméně developeři by je měli do svých projektů zakomponovat. Radní Tomáš Slabihoudek (ODS) doplnil že během rekonstrukce plochy byl změněn sklon, takže voda by už neměla téct do konstrukce.