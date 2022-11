Ukrajinští Romové v ČR už nejsou problém. Kyjev to prý vyřešil

„Požádal jsem ukrajinského ministra vnitra (Denys Monastyrskyj, pozn. red.), zda by se mohla ukrajinská policie věnovat podezření z organizovaného zločinu v Zakarpatské oblasti, odkud jsou lidé možná organizovaně vypravováni za hranice EU s vidinou výhod, které u nás nemají právo získat,“ řekl tehdy.

Stovky romských migrantů dorazily do Česka na jaře. Politici na lokální i vládní úrovni se nedokázali domluvit na jejich umístění a naráželi také na odpor místních obyvatel. Někteří příslušníci etnika odmítli ubytování nabízené státem, např. v kasárnách v Brně – Židenicích.

Čekali zejména na to, až české úřady rozhodnou, jestli mají nárok na podporu a případné ubytování. Řada z nich totiž měla dvojí – ukrajinské a maďarské – občanství a mělo se o ně tedy primárně postarat Maďarsko.

Neziskové organizace kritizovaly přístup státu a situaci označovaly za humanitární krizi. Britský list The Guardian ve své reportáži označil krizi za „hnisající“ a uvedl, že „na rozdíl od ostatních Ukrajinců, kterým byla nabídnuta uprchlická víza, tyto rodiny zjistily, že nemají kam jít a nikdo je nechce“.

„Část romských uprchlíků je obětí určitého vykořisťování. Má to charakter organizovaného zločinu. Do Česka jsou posílány maminky s malými dětmi s jasným cílem přinést zpátky do země původu prostředky, které jim jsou následně odebírány organizovanými skupinami,“ zkonstatovala tehdy vládní zmocněnkyně pro lidská práva Klára Šimáčková Laurenčíková.