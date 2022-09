Ukrajinské děti odvedly ty české od počítačů a telefonů

Všichni dospělí tu chodí do práce a malí Ukrajinci nejenže dobře zapadli do místní školy, ale ještě navíc naučili místní děti, jak skvělé je si hrát venku.

Peša je hrdý na to, že všichni dospělí Ukrajinci, kromě jedné maminky starající se o dvouleté dítě, pracují, ačkoli až na jednu ženu musí dojíždět. „Nechtějí být nikomu na obtíž, nepřišli si pro sociální dávky. Rychle si našli práci. Přitom často hluboko pod svou kvalifikací. Dvě zdravotní sestry dělají uklízečky v nemocnici. Dvě studentky posledního ročníku univerzity třídí použité oblečení. Když je potkám a zeptám se, pokrčí rameny a řeknou: Je to práce, díky za ni. To by si měli uvědomit hlavně ti, kteří na ně nadávají,“ zdůraznil Peša.