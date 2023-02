Ukrajinská maminka: Nejtěžší je pro mě být sama s malým dítětem v cizí zemi

V osudný černý čtvrtek 24. února 2022 se však probudila do děsivé scény. „Ve čtyři hodiny ráno začalo být naše město bombardováno, pamatuji si ten den. Měla jsem obrovský strach. Nevěděla jsem, co mám dělat, kam se synem utéct. Strávili jsme první čtyři dny ve sklepě. Když jsme šli z krytu do obchodu koupit něco k jídlu, bylo zrovna nasněženo. Poblíž nás dopadaly bomby. Vzala jsem dítě, přitiskla k sobě, ale při jednom z výbuchů jsme spadli na zem. Bylo to velmi děsivé, takový strach jsem nikdy nezažila,“ líčí Julia.