Ukrajinci mají v Mladé Boleslavi svůj obchod i školu

Lidí z Ukrajiny i dalších zemí bylo v Mladé Boleslavi, kde je dostatek pracovních příležitostí, tradičně víc, než je obvyklé v jiných městech. S válkou tato komunita ještě výrazně posílila. Ve městě s 36 tisíci obyvateli žije podle statistik ministerstva vnitra přes 11 tisíc cizinců. Z toho jsou zhruba 4 tisíce lidé z Evropské unie, všichni ostatní jsou z třetích zemí. Na Ukrajinu připadá podle nejčerstvějších údajů ministerstva vnitra 4500 obyvatel. To už je dost velká kupní síla na to, aby se tu uživil krámek s vlastními potravinami.

Naproti pultu stojí srovnané limonády či kvas, všechno v originálních obalech popsaných azbukou. „Kvas? To není pivo, není to alkohol, je to jako limonáda,“ vysvětluje. „Máme spoustu speciálních věcí, které ve zdejších obchodech nejsou k dostání, hodně jiné máme třeba bonbóny nebo vareniky, to jsou taštičky z těsta plněné brambory se zelím, cibulkou nebo jinou náplní. Máme jiné čaje, sušenky, smetanu a různé druhy majonézy,“ vyjmenovává další produkty prodavačka.