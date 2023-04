Ukrajinci během války pokročili s digitalizací víc než Češi za desetiletí míru, kárá Pavel

(Od našeho zpravodaje v Kyjevě)

„Země, která je rok a čtvrt v brutální válce, nejenže není zlomená, ale je odhodlaná to dotáhnout do vítězného konce. Je to úžasná věc a mělo by nás to motivovat,“ popsal v pátek na závěr svého programu v Kyjevě Pavel své dojmy z návštěvy.

„Kdybych ale měl říct jednu konkrétní věc, ve které bychom se asi mohli inspirovat, tak Ukrajina, pokud jde o digitalizaci státní správy, udělala za dobu, co je ve válce, více než my za desetiletí v čase míru. To by nás mohlo hodně postrčit,“ dodal prezident. Nepřímo tak zkritizoval přebyrokratizovanou a nepružnou českou státní správu.

Na Ukrajině lze například během jednoho dne přes internet založit firmu, nahrát dokumenty a do druhého dne začít podnikat. V Česku například tento úkon trvá týdny a řada úřadů vyžaduje fyzickou účast.

Digitalizaci české státní správy má na starosti ministr pro místní rozvoj a vicepremiér pro digitalizaci Ivan Bartoš (Piráti), pod jehož resort agenda spadá. V nedávném podcastu Novinek PoliTalk přiznal, že ačkoliv Česká republika má „spoustu výborných strategií“, tak s „realizací je to horší“. Výrazně pomoci má však nově založená Digitální a informační agentura (DIA).

Prezident Pavel dorazil na oficiální návštěvu do Kyjeva v pátek ráno nočním vlakem společně se slovenskou prezidentkou Zuzanou Čaputovou. Během dne oba státníci jednali s ukrajinskou hlavou státu Volodymyrem Zelenským, ale také navštívili různá místa. Pavel se hned po příjezdu vydal na předměstí Kyjeva, do v začátcích války Rusy vybombardované Borodjanky a Buči, kde Rusové zmasakrovali, mučili a pohřbili do masových hrobů stovky lidí.

