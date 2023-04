Myslel jsem, že tohle už nikdy neuvidím, komentoval Pavel ruiny v Borodjance

„Je to smutný pohled. Myslel jsem si, že už to nikdy neuvidím takhle na blízko. A zvlášť v Evropě,“ řekl Pavel novinářům na místě.

„Chyba navigace, nebo chybné zadání cíle se samozřejmě může stát, ale při tomto počtu to prostě není chyba a nedá se vyvodit nic jiného, než že je to záměr. Je to jednoznačně plán, který je celkem jasný: vyvolat chaos a hrůzu mezi civilním obyvatelstvem a na základě toho vyvolat tlak lidí na vládu k tomu ústupu a narušili vůli se bránit. Vidět takto rozbité civilní cíle a oběti na civilních životech, zvláště dětí, to může zlomit vůli, ale Ukrajince to naštěstí nezlomilo,“ prohlásil Pavel.