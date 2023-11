Tři hodiny bez výsledku. Válek opět jednal s lékaři

„Panuje shoda, že je potřeba zvednout příjmy lékařů. Není ale shoda jak,“ řekl po jednání šéf resortu zdravotnictví. Ostře se do něj pustil prezident České lékařské komory Milan Kubek, který na tiskové konferenci také vystoupil. „Pan ministr nechápe vážnost situace. Máme 17 dnů do konce listopadu,“ řekl Kubek v narážce na to, že má být další jednání, tentokrát s tripartitou, příští úterý.