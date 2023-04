Tlačme na EU. Pavel chce, aby jednání s Ukrajinou o vstupu začala do konce roku

Ukrajina by měla do konce roku zahájit přístupové rozhovory o členství v Evropské unii. Prezident Petr Pavel to oznámil po jednání s předsedou Evropské rady Charlesem Michelem. Původně se měl český prezident sejít také s předsedkyní Evropské komise Ursulou von der Leyenovou, protože se jí ale právě narodilo vnouče, potkají se až 2. května v Praze. Pavel v pátek ukončil svou třídenní návštěvu Bruselu, kam odjel na návštěvu institucí EU a NATO.

Foto: Kateřina Šulová, ČTK Prezident Petr Pavel v Bruselu