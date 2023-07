Tereza Ibrahim z IOM: Mnoho uprchlíků u nás má existenční strach

Na počátku července se změnily podmínky pro uprchlíky z Ukrajiny. Na nouzové ubytování zdarma mají nárok jen do pěti měsíců po příchodu, nad tuto hranici jen tehdy, když budou spadat mezi zranitelné skupiny. Třeba mezi seniory. Bude to na ně mít nějaké dopady?

Bude to pro ně mít poměrně zásadní důsledky, protože s touto změnou souvisí i to, že se změní výpočet humanitární dávky. Hrozí, že mnozí budou mít problémy udržet si stávající bydlení nebo si najít nové. Z humanitární dávky a dostupných příjmů bude složité uhradit náklady na ubytování a jen těžko zajistí nové bydlení, protože jejich příjmy budou nižší než komerční nájmy.

To těžší, protože jak už jsem zmínila, je jazyková bariéra. Mnoho osob, které na Ukrajině patřily mezi vysoce kvalifikované, tady pracuje v manuálních oborech, kde jsou nižší mzdy. Vzdělání si samozřejmě mohou nostrifikovat a sehnat si práci ve svém oboru, ale je to mnohem komplikovanější. A druhá věc je potíž s dopravou. Někteří žijí v ubytovnách v malých městech a vesnicích, kde třeba jezdí autobus dvakrát denně. Takže vymanit se ze situace, ve které jsou, může být docela těžké. Často se jedná o neúplné rodiny, matky s více dětmi, pro které je problematické pracovat na plný úvazek.

Například 63letý uprchlík se špatnou znalostí jazyka si práci shání složitě. Problém je u těchto osob, kterým říkáme ohrožené. Nespadají mezi zranitelné, ale přesto je pro ně těžké zařadit se do pracovního režimu. Jsou to lidé starší padesáti pěti let, matky malých dětí, kterým je více než šest let, třeba sedm nebo osm. Pak tam patří třeba studenti, kteří studují online na Ukrajině. Také z toho vypadly osoby pečující například o starší rodinné příslušníky nebo o své blízké, kteří jsou sice ve špatném zdravotním stavu, ale nejsou zdravotně postižení.

Jedná se pouze o odhad. Jaká je situace uprchlíků s dočasnou ochranou a zda si budou moci dovolit platit ubytování, jsme sledovali například v našem výzkumu. Podle informací, které jsme měli k dispozici, si museli uprchlíci podat v červnu žádost o dávku, aby mohli být ve státní evidenci ubytování zařazeni do zranitelných skupin. A to i v případě zjevné zranitelnosti dané věkem, tedy děti do 18 let a senioři nad 65 let. Obávali jsme se, že někteří zranitelní lidé by mohli proto o bezplatné ubytování dočasně přijít, a velmi vítáme, že se tyto obavy pravděpodobně nenaplnily.