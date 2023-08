Švédský Generál Torstenson na brněnské hradby zase buší marně

Mezi nadšenci, kteří pomáhají návštěvníky přenést do dob třicetileté války, je i rodina Víta Odstrčila. Sám Odstrčil, jinak majitel půjčovny kostýmů, se o víkendu převtělil do ukrajinského kozáka. „Od mala jsem tíhnul ke hrám na indiány, kovboje nebo rytíře. Pak jsem vedl děti v pionýru a skautu, a když jsem odrostl, říkal jsem si, že bych mohl něco takového dělat i v dospělosti. Teď naše skupina dělá sedm historických období od gotiky po druhou světovou válku,“ popsal Novinkám.

„S mužem to takhle máme už deset let, takže jsme měli jasno, že až budeme mít děti, tak budou jezdit s námi. Znamená to samozřejmě víc práce, ale děti si to užívají, mají tady spoustu podnětů. Zvykáme je od mala, takže jsou otrkané,“ smála se Kateřina oblečená jako krymská Tatarka.