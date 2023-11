Sucho proklesťuje plzeňské borovice

Dřevorubci se do kácení pustí počátkem příštího roku. „A budou pokračovat, dokud všechny souše neodstraní, měli by to stihnout do jara,“ poznamenal Havelka. Většinu dřeva se městští lesáci pokusí prodat. „Z toho na otop půjde pětina až čtvrtina,“ dodal.