Stavbaři začali s rozšiřováním rizikového úseku dálnice D1 u Brna

Rozšíření 1,4 kilometru dlouhého úseku ze čtyř na šest pruhů by mělo být hotové v roce 2025. Cena je miliarda korun.

„Stavba bude probíhat v nejkratším možném čase. Neposuzovali jsme zhotovitele jen podle ceny, ale i podle rychlosti provedení. Vyhrála nabídka, která pro Českou republiku přinesla dosud nejkratší možný čas realizace něco kolem 560 dnů. Bude to i technologicky velmi komplikovaná. Vzhledem k provozu, který zde vládne, půjde o jednu z nejnáročnějších staveb, uvedl na místě ministr dopravy Martin Kupka (ODS)

Jak dodal, navýšení kapacity je v tomto úseku, kde denně projede zhruba osmdesát tisíc vozidel a kolony zde ustávají až v nočních hodinách, extrémně nutné. „Rozšířený třetí pruh v každém směru pomůže nejen těm, kteří jedou do Česka, ale ulehčí cesty i směrem na Bratislavu nebo Vídeň,“ dodal ministr.

„Už nyní zde kvůli stavebním pracím vznikají kolony pomalu jedoucích aut, takže teď se dá předpokládat, že budou ještě pomalejší. Po rozšíření zde voláme už dlouho. Jediné, co mohu doporučit, je samozřejmě obezřetnost, opatrnost a pokud to jde vydat se do Brna jinou komunikací. Důležité pro všechny bude také sledování dopravního zpravodajství,“ řekl Právu ředitel Krajského ředitelství Polici Leoš Tržil.