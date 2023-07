Cesta po D1 u Brna se ještě zkomplikuje. Stavbaři se pustí do rozšiřování

„Znovu upozorňujeme na nutnost tvoření záchranářské uličky už v momentě dojíždění do kolon. Může to v některých případech nejen zachránit lidské životy, ale zcela jistě to urychlí odstraněn překážky a obnovení provozu. Řidiči by měli mít v autě dostatek paliva, provozních kapalin i pití pro případ závažnějších událostí. Sledovat by měli nejen aktuální dopravní značení, ale i informace na portálech a dopravní zpravodajství. Pokud mohou řidiči využít alternativní trasu, nechť zváží její užití,“ apeloval Tržil.