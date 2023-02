Stát podpoří výstavbu nájemních bytů. Města i obce mají velký zájem

Příjemci programu mohou být obce, spolky, charity i právnické osoby. Obce by měly podle návrhu nařízení, které ještě musí schválit vláda a mělo by platit od dubna, mít z projektů soukromých investorů možnost získat až čtvrtinu postavených bytů.

Zahrnuto má být jak klasické nájemní bydlení v městských bytech, tak družstevní bydlení. „Vzniknout by mělo městské družstvo, nájemníci by dostali byty do užívání a formou nájmu by je spláceli a po splacení by získali podíl v družstvu,“ vysvětlil primátor.