Stát nás vyšachoval, stěžují si starostové z Pošumaví kvůli úložišti radioaktivního odpadu

Doplnil, že obrat šéfa resortu Jozefa Síkely (STAN) považuje za neférový. „Ministerstvo vůči nám jedná netransparentně. Říká, že do vytipovaných lokalit jezdí, ale za poslední rok u nás nikdo nebyl. A naše námitky nechtějí slyšet,“ zdůraznil.

O úložišti se hovoří 20 let. Ve hře jsou kromě území kolem Březového potoka ještě Horka a Hrádek na Vysočině a též Janoch u Temelína. „Je to jako dvacetiletý táhnoucí se rozvod. A pro nás teď nedopadl vůbec dobře,“ přirovnal.

Stejného názoru je starosta Horažďovic Michael Forman (Sdružení pro budoucnost), který je mluvčím celostátní Platformy proti hlubinnému úložišti. „Stát se chová přezíravě a direktivně. Takový přístup ale nemá v demokratické společnosti co dělat,“ sdělil.

Dotčená dvacítka obcí z Pošumaví chce zbrzdit geologický průzkum území, odvolá se rovněž proti povolení vrtů, které má ministerstvo životního prostředí vydat do konce roku. „Použijeme všechny možné prostředky, abychom procesy zdrželi. Chápeme, že úložiště někde musí být, ale ať s námi mluví a výběr je opravdu seriózní,“ podotkl. Obrátí se proto na právníky, aby jim poradili.

Vláda má lokalitu zvolit do roku 2028. Podzemní část úložiště bude mít podle dostupných dat rozlohu 306 hektarů. Fungovat by mělo od roku 2050. Náklady na jeho stavbu a provoz přesáhly dle dřívějších odhadů sto miliard korun. Vyhořelé palivo z jaderných bloků se nyní ukládá do meziskladů v elektrárnách.