Stará Červená Voda větrníky nechce

V hlasování se vyslovili pro to, aby obec učinila veškeré možné kroky k tomu, aby v jejím katastrálním území nemohlo dojít k výstavbě výroben elektřiny z obnovitelných zdrojů energie o celkovém instalovaném elektrickém výkonu 1 MW a více.

„Referendum je platné a závazné. Dopadlo, jak většina z nás chtěla. Naše krásná příroda zůstane nedotčena. Výstavba byla plánována na velmi pohledovém místě. Lidé by to měli přímo pod okny,“ řekl Právu starosta Staré Červené Vody Pavel Danilko (SPD).

Z 507 oprávněných voličů hlas v referendu odevzdalo 291. Výstavbu elektráren odmítlo 235 lidí, 56 s ní souhlasilo. Dva hlasy byly neplatné.

Krajina jen odráží naši kulturu, říká entomolog Petr Šípek SALON

Obec Stará Červená Voda tvoří osady Stará, Nová a Dolní Voda v údolí Červeného potoka. „Soukromý investor z Prahy chtěl vybudovat jednu větrnou elektrárnu a jeden fotovoltaický park v katastrálním území Dolní Červená Voda a čtyři větrné elektrárny a jeden fotovoltaický park v katastrálním území Stará Červená Voda. Nabízel nám za to jednorázovou částku ve výši 2,5 milionu korun,“ konstatoval starosta.

Zastupitelé referendum vypsali na základě petice proti této stavbě, kterou na přelomu loňského a letošního roku podepsalo 318 občanů.

Učinili tak poté, co zjistili, že obec má pravomoci k případnému zabránění této výstavbě. Referendum je podle zákona platné, pokud se ho zúčastní alespoň 35 procent oprávněných voličů. Jeho výsledek je pro zastupitele závazný, pokud pro něj hlasovala nadpoloviční většina zúčastněných a současně alespoň 25 procent všech oprávněných voličů.

Z místních občanů, které Právo oslovilo, byli všichni proti elektrárnám. „Hyzdily by naši krásnou krajinu. Nepatří sem. Už nám ji tady dost poničily před léty vybudované cyklistické traily, známé Rychlebské stezky,“ prohlásil například Petr Doležal.

„Mít to tady je holý nesmysl. V republice je dost míst, kde by to problém nebyl, třeba kolem dálnic. Tady je ale úžasná příroda a vysoké stožáry cpát právě sem, to by bylo na hlavu. Někdo na tom ale asi potřebuje vydělat,“ přidal svůj pohled mladík krátce poté, co odevzdal svůj hlas.

Plán obří solární elektrárny se lidem v Ralsku nelíbí Domácí

Přírodu chtějí zachovat dětem

„Do Jeseníků se lidé jezdí rekreovat, další se sem stěhují kvůli téměř nedotčené přírodě. Nejsem proti elektrárnám, tady je ovšem nechci,“ odpověděla podobně Radka Burďáková.

Ještě dál šla Darina Šuchová. „Teď tu má být pět větrníků. Za deset let by jich tu bylo dvacet třicet. Za mě určitě ne! Už tak jsou tady problémy s nezaměstnaností i s prodejem nemovitostí. Vše by bylo ještě horší. Přírodu, ve které jsme vyrůstali, si nemíníme nechat vzít a chceme ji zachovat i svým dětem,“ sdělila mladá žena.

Muž, který přišel odevzdat svůj hlas krátce po ní, ani nevěří, že by obec, pokud by s elektrárnami souhlasila, od investora něco dostala. „Prospěch z toho budou mít jen dva lidé. Chodí tady s letáky, agitují pro větrníky a fotovoltaiky, ale nejsou schopni se pod to ani podepsat. Navíc by byla zabrána zemědělská půda a to by bylo rozhodně škoda,“ zdůraznil.