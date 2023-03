Plán obří solární elektrárny se lidem v Ralsku nelíbí

Plochu letiště Hradčany v bývalém vojenském újezdu Ralsko na Českolipsku by měly pokrýt fotovoltaické panely. Vznikla by tak největší solární elektrárna v Česku. Navrhuje to studie proveditelnosti, kterou si nechal vypracovat Liberecký kraj, jemuž letiště patří.

Foto: Archiv, Novinky Letecký snímek letiště Hradčany