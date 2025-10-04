Hlavní obsah

Stanjura skončí bez mandátu. Do Sněmovny míří Rajchl, Šichtařová či Majerová

Ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS), který vedl kandidátku Spolu v Moravskoslezském kraji, v nové Sněmovně nebude. Doplatil na kroužkování. Nadějně zatím průběžné sčítání v Praze nevypadá ani pro jeho stranického kolegu Marka Bendu.

Stanjuru přeskočila nejen dvojka kandidátky, někdejší Miss Europe a nynější starostka Kravař Monika Brzesková (KDU-ČSL), ale také další lidovec Bohuslav Niemiec a dva jeho straničtí kolegové - lékařka Zdenka Němečková Crkvenjaš ze třetí a bývalý skokan na lyžích Jakub Janda.

Do Sněmovny se zřejmě neprobojuje ani Marek Benda (ODS), který byl čtyřkou na kandidátce koalice Spolu v Praze. Právě čtyři místa zřejmě koalici připadnou, před Bendu se ale s pomocí preferenčních hlasů dostala hned trojice kandidátů - Pavel Žáček, Hayato Okamura a Tom Philipp.

Jistý mandát má naopak Markéta Šichtařová, která jako jednička kandidátky SPD v Praze získala přes 4700 preferenčních hlasů. Ve Sněmovně se potká se svým exmanželem Vladimírem Pikorou, který uspěl na kandidátce Motoristů v Ústeckém kraji.

Uspěl i předseda strany PRO, lídr kandidátky SPD v Moravskoslezském kraji a vůdce protivládních protestů Jindřich Rajchl.

Ve Sněmovně podle prognózy ČTK zasedne po čtyřech letech Zuzana Majerová, šéfka Trikolory, která vedla kandidátku SPD ve Zlínském kraji, byla v minulosti poslankyní ODS.

Zklamané SPD je připraveno podpořit menšinovou vládu ANO

