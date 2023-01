Stanici v Antarktidě opraví pokrývač z Jeseníků

Tuto zimu si už chtěl trochu odpočinout, ale čeká jej expedice do Antarktidy. Jeho úkolem bude položit novou střechu na Mendelovu vědeckou základnu. Původní po 15 letech dosloužila. O tuto zakázku snů se ucházelo přes 300 řemeslníků z Česka, Slovenska, a dokonce až z Německa.

„Jsem zvědavý, co mě čeká. Tak daleko jsem za prací ještě nejel. Navíc, abych mohl položit novou střechu, nebudu doma čtvrt roku,“ řekl Právu.

Na nepřízeň počasí je Georgiadis zvyklý také z práce. „Jedna z nejhorších zakázek byla pokládka střechy kousek za Vídní. Byl listopad, mlhavo, neskutečně foukalo a my zateplovali polystyrenem. Až tehdy jsem pochopil, proč tam mají tolik větrných elektráren,“ uvedl s tím, že má rád, když jsou zakázky různorodé.

Nejlépe se sice pokládá nová střecha z hliníkového plechu, ale prý je to nuda. Nejvíce pyšný je na břidlicovou střechu na kostele ve Velkých Karlovicích na Vsetínsku. Nejvíce střech ale položil na Bruntálsku, kde je doma.

Pavel Kapler, manažer Českého antarktického výzkumného programu, umí pro polárníky sehnat kdeco, od nového technického vybavení pro stanici až po kvalitní spodní termoprádlo. Sehnat pokrývače do Antarktidy ale byla fuška.

„Přihlásila se nám totiž záplava dobrodruhů, ale my chtěli odborníka se zkušenostmi, za kterým je už kus fortelně odvedené řemeslné práce. Důkladně jsme si prověřovali, na jakých zakázkách dělali. Výběr se nám tím podstatně zúžil,“ řekl Právu s tím, že Georgiadis je schopen nejen prakticky splnit to, co se od něj při pokládce nové střechy očekává, ale dokonce sám navrhl několik vylepšení.