Je mu teprve osm let a už si zalyžoval na všech kontinentech

Maddock Lipp z coloradského města Golden kousek od Denveru vyrůstá v rodině nadšených lyžařů. Rodiče jej už od čtyř let brali společně s jeho starší sestrou na lyžařské výlety po celém světě. Vydali se například do Itálie, Chile, Jižní Koreje, Austrálie, ale také třeba i do Maroka. Společně tak s lyžemi navštívili celkem šest kontinentů.